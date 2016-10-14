Главный тренер сборной Армении подал в отставку

Главный тренер сборной Армении по футболу Варужан Сукиасян покидает свой пост, сообщает официальный сайт национальной федерации футбола.

Сборная Армении под руководством Сукиасяна неудачно начала отборочный турнир чемпионата мира 2018 года, потерпев поражения от Дании (0:1), Румынии (0:5) и Польши (1:2).



Варужан Сукиасян возглавил национальную команду в декабре 2015 года.

О том, кто станет новым наставником сборной Армении, пока не сообщается. Отметим, что армяне пока ни разу не пробивались в финальные стадии чемпионатов мира и Европы.

