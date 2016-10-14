Роман Широков: Промес - колоссальная потеря для «Спартака». Но «Ростов» обязательно нужно обыгрывать

Бывший полузащитник «Спартака» и экс-капитан сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ростовом» в 10-м туре чемпионата России.

- Травма Промеса – колоссальная потеря для «Спартака». Но у красно-белых достаточно хорошая обойма игроков. Наверное, кем-то они его смогут заменить.

Что происходит со «Спартаком»? Да ничего не происходит. В принципе, это такой не очевидный, но планируемый отрезок, где красно-белые могли потерять очки. Были достаточно тяжелые матчи, и еще много таких игр впереди.



Сейчас им вообще отступать некуда, потому что команда проиграла три матча подряд и сейчас ей предстоит встреча с непосредственным конкурентом. Нужно обязательно побеждать.



Думаю, тренер должен себя проявить именно в атакующей игре. Все-таки домашний матч, и все зависит от того, как «Спартак» сыграет не в обороне, а в атаке, – рассказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Роман Широков завершил карьеру игрока после Евро-2016.

Матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября на «Открытие Арене» в Москве. Пока ростовчане отстают от лидеров чемпионата России на три очка.