Виталий Мутко: Не пойму, что происходит в Федерации бокса России

Министр спорта Виталий Мутко выразил озабоченность нынешней ситуацией в руководстве Федерации бокса России.

- Кем это предложено? Во-первых, надо разобраться самой федерации — когда выборы, кто там будет… Здесь не поймешь, что у них там происходит на самом деле в федерации.

С одной стороны, признаем успешным выступление на Олимпиаде, удовлетворительным. С другой стороны, почему-то тренера начинаем искать нового. Мне пока непонятно. Эта федерация для меня загадка, - цитирует Мутко агентство «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что в тренерский штаб сборной России по боксу может войти кубинский специалист Умберто Орта Домингес. Его кандидатура была выдвинута на заседании исполкома Федерации бокса России.

После завершения олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро пост главного тренера сборной покинул Александр Лебзяк.

