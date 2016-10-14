Сергей Юран: Всегда болел и буду болеть за киевское «Динамо»

Бывший нападающий «Спартака», сборных СССР и России Сергей Юран по-прежнему поддерживает киевское «Динамо».

- С Ахриком Цвейбой мы немного больше видимся, чем с другими, так как он, как и я, живет в Москве. С остальными ребятами, с которыми тогда играли вместе, практически не видимся, к сожалению.

Конечно, жалко, что со многими потеряна связь, но у каждого своя жизнь, работа. Понятно, что у всех не много времени на встречи. Тем не менее я болел и буду болеть за «Динамо», всегда желаю успехов киевскому клубу, - цитирует Юрана официальный сайт «Динамо».

Сергей Юран защищал цвета киевлян с 1987 по 1991 год. В 2003 году он начал тренерскую карьеру. Последней командой Юрана была армянская «Мика».





