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Сергей Юран: Всегда болел и буду болеть за киевское «Динамо»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», сборных СССР и России Сергей Юран по-прежнему поддерживает киевское «Динамо». 

- С Ахриком Цвейбой мы немного больше видимся, чем с другими, так как он, как и я, живет в Москве. С остальными ребятами, с которыми тогда играли вместе, практически не видимся, к сожалению.

Конечно, жалко, что со многими потеряна связь, но у каждого своя жизнь, работа. Понятно, что у всех не много времени на встречи. Тем не менее я болел и буду болеть за «Динамо», всегда желаю успехов киевскому клубу, - цитирует Юрана официальный сайт «Динамо».

Сергей Юран защищал цвета киевлян с 1987 по 1991 год. В 2003 году он начал тренерскую карьеру. Последней командой Юрана была армянская «Мика».


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