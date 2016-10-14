День в истории. Сегодня исполняется 47 лет Виктору Онопко

Сегодня свой 47-й день рождения отмечает бывший капитан сборной России по футболу Виктор Онопко.

Онопко стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны в составе московского «Спартака». Он защищал цвета красно-белых в 1992 - 1995 годах.

После этого футболист переехал в Испанию, где выступал за «Овьедо» и «Райо Вальекано». Он завершил карьеру в 2005 году, будучи игроком «Сатурна».

Виктор Онопко играл за сборные СССР, СНГ и России. Долгое время он являлся рекордсменом по количеству проведенных матчей в составе российской национальной команды (109). Его достижение смог превзойти нынешний подопечный в клубе - Сергей Игнашевич.

В 2007 году Онопко окончил Высшую школу тренеров, получив лицензию категории «А». С 2009 года он входит в тренерский штаб ЦСКА.





