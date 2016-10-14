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Тайсона Фьюри временно лишили боксерской лицензии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  The GuardianКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO Тайсон Фьюри временно лишен боксерской лицензии из-за нарушения антидопингового законодательства.

По информации The Guardian, такое решение принял Британский комитет по управлению боксом (BBBoC).

Из-за депрессии Тайсон Фьюри не планировал в ближайшем будущем проводить бои. Недавно он решил отказаться от принадлежащих ему чемпионских поясов.

В сентябре стало известно о том, что Фьюри сдал положительную допинг-пробу на кокаин во внесоревновательный период.

- Ему только 28 лет, Тайсон на пике карьеры и у него большое будущее. Думаю, если он решит вернуться, его примут с распростертыми объятиями, особенно учитывая, что он добровольно отдал свои пояса. У BBBoC не будет другого выхода, кроме как вернуть ему лицензию, — прокомментировал ситуацию дядя и тренер боксера Питер Фьюри.

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