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Мирча Луческу: Не понимаю, почему Кокорина по-прежнему не вызывают в сборную России

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу надеется на то, что нападающий команды Александр Кокорин вскоре вернется в сборную России.

- После инцидента в Монако я почти сразу же восстановил его в правах, если так можно сказать, – доверил место в составе на матч за Суперкубок. С тех пор Александр выглядит хорошо – это важный для нас исполнитель. Я не стал слушать советы о каких-то дополнительных наказаниях, ведь то, что он сделал, – это чистейшее «детство». Не понимаю того, что Кокорина до сих пор не вызывают в сборную. Нападающий сполна заплатил за свой поступок. Просто, как мне кажется, Саша во многом остается ребенком. Наказание же должно быть адекватным ошибкам, которые совершил человек.

Есть многие моменты в игре Кокорина, которые нужно изменить, но его КПД я доволен. Форвард участвовал во многих острых моментах и голах. Правда, он виновен в четырёх пропущенных нами мячах – фолил не по делу, - заявил Луческу.

Напомним, после вылета сборной России с Евро-2016 на стадии группового этапа Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были засняты на вечеринке в одном из развлекательных заведений Монте-Карло.

После этого новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов ни разу не вызывал Кокорина в сборную.

30 января текущего года нападающий перешел в «Зенит» из московского «Динамо».

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