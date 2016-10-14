День в истории. Алексею Касатонову - 57

Сегодня исполняется 57 лет выдающемуся советскому хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону Алексею Касатонову.

Касатанов начал карьеру в СКА, а лучшие годы карьеры (1978 - 1989) провел в ЦСКА, играя на позиции защитника. В 1989 - 1996 годах он играл в НХЛ за «Нью-Джерси», «Анахайм», «Сент-Луис Бостон».

В составе сборной Советского Союза Алексей Касатонов стал двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1988), серебряным медалистом Игр в Лэйк-Плэсиде (1980), обладателем Кубка Канады-1981 и пятикратным чемпионом мира.

В 2009 году Касатонов был введен в зал славы ИИХФ. В 2009 - 2010 годах он тренировал московскую команду «Крылья Советов», а в 2011 - 2014 гг. занимал пост генерального менеджера СКА.



