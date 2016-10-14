«Бостон» победил «Коламбус», Бобровский пропустил 5 шайб
Хоккеисты «Бостона» начали регулярный чемпионат НХЛ-2016/17 с уверенной победы над «Коламбусом» (6:3).
Дублями в составе «Медведей» сегодня отметились лучший снайпер Кубка мира-2016 Брэд Маршанд, бывший капитан «Сент-Луиса» Дэвид Бэйкс и чешский форвард Давид Пастрнак.
Отметим, что Маршанд набрал в этой встрече 5 очков (2+3).
Two goals, three assists, phenomenal hockey game for @Bmarch63. pic.twitter.com/t0TqbQnNQs— NHL (@NHL) 14 октября 2016 г.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам, но пропустил 5 шайб. Шестой гол гостей был забит, когда ворота «Блю Джекетс» были уже пусты.
Матч
Коламбус - Бостон - 3:6 (2:0, 1:3, 0:3)
Голы:
Веннберг (Джонс, Z. Warenski), 2:58 (1:0). Аткинсон (Фолиньо, Веннберг), 17:25 (2:0). Пастрняк (Маршанд), 22:36 (2:1). Джонс (Фолиньо, Саад), 26:44 (3:1). Бэкес (Хара, Маршанд), 33:36 (3:2). Бэкес (Маршанд, Пастрняк), 37:12 (3:3). Маршанд (Бэкес, Пастрняк), 49:54 (3:4). Маршанд (B. Carlo), 55:25 (3:5). Пастрняк (Крейчи, Спунер), 59:02 (3:6).
Место и дата
14 октября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция