«Бостон» победил «Коламбус», Бобровский пропустил 5 шайб

Хоккеисты «Бостона» начали регулярный чемпионат НХЛ-2016/17 с уверенной победы над «Коламбусом» (6:3).

Дублями в составе «Медведей» сегодня отметились лучший снайпер Кубка мира-2016 Брэд Маршанд, бывший капитан «Сент-Луиса» Дэвид Бэйкс и чешский форвард Давид Пастрнак.

Отметим, что Маршанд набрал в этой встрече 5 очков (2+3).

Two goals, three assists, phenomenal hockey game for @Bmarch63. pic.twitter.com/t0TqbQnNQs