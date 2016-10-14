«Монреаль» начал сезон с победы над «Баффало», Радулов отметился двойным малым штрафом
Хоккеисты «Монреаля» переиграли на выезде «Баффало» (4:1) в стартовом для себя матче регулярного чемпионата НХЛ.
Дублем в составе канадского клуба отметился форвард Брендан Галлахер.
Hot start for the Habs. 4-1 final. #MTLvsBUF pic.twitter.com/LctXDifl4H— NHL (@NHL) 14 октября 2016 г.
Первый официальный матч за «Монреаль» провели защитник Михаил Сергачев (11 минут и 48 секунд на льду), выбранный на драфте 2016 года, и форвард Александр Радулов. Проведя встречу во втором звене «Канадиенс», бывший нападающий ЦСКА в третьем периоде заработал двойной малый штраф за неправильную атаку Джоша Горджеса.
Матч
Баффало - Монреаль - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы:
Галлахер (Пачиоретти), 8:43 (0:1). Митчелл (Байрон, Дано), 23:21 (0:2). Моулсон (Ристолайнен, Рейнхарт), 40:35 (1:2). Галлахер (Уэбер, Гальченюк), 46:43 (1:3). Шоу (Деарнэ, Карр), 51:36 (1:4).
Место и дата
14 октября 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция