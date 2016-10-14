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Гендиректор WADA: Я не считаю выполнимым предложение Владимира Путина, каждый спортсмен имеет право на лечение

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Associated PressКомментарии

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли оценил миры, которые были приняты в России после ряда скандалов с применением запрещенных препаратов известными спортсменами.

- Еще рано надеяться на то, что ситуация в России изменилась и улучшилась. Важно, чтобы мы могли работать с русскими над тем, чтобы попытаться создать такую систему, которая обеспечивает соблюдение правил и которая обеспечит какие-то гарантии с тем, чтобы у всех возродилось доверие к тому, что происходит в стране.

Я не считаю выполнимым предложение Владимира Путина о том, чтобы выделить спортсменов, получающих терапевтические исключения, в отдельную группу. Каждый человек имеет право лечиться по медицинским показаниям, - заявил Ниггли.

Напомним, хакерская группа Fancy Bears обнародовала данные из базы WADA о десятках известных спортсменов, которые получали разрешения на прием запрещенных препаратов в терапевтических целях. В их числе оказались сразу несколько титулованных теннисистов: в частности, сестры Винус и Серена Уильямс, Рафаэль Надаль, Петра Квитова.

На конец октября запланирована публикация расширенного варианта доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Эта комиссия расследует возможные допинговые нарушения и манипуляции на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.



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