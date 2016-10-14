«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Якупов набрал два очка

«Сент-Луис» начал регулярный чемпионат НХЛ-2016/17 с домашней победы над «Миннесотой».

Голом и результативной передачей в составе «Блюзменов» отметился российский форвард Наиль Якупов, который недавно был выменян «Сент-Луисом» у «Эдмонтона».

Владимир Тарасенко четыре раза бросил по воротам «Дикарей» и заработал показатель полезности «-1».



Напомним, минувшим летом «Миннесоту» возглавил бывший наставник «Вашингтона» и «Анахайма» Брюс Будро.





