«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Якупов набрал два очка
«Сент-Луис» начал регулярный чемпионат НХЛ-2016/17 с домашней победы над «Миннесотой».
Голом и результативной передачей в составе «Блюзменов» отметился российский форвард Наиль Якупов, который недавно был выменян «Сент-Луисом» у «Эдмонтона».
Владимир Тарасенко четыре раза бросил по воротам «Дикарей» и заработал показатель полезности «-1».
Напомним, минувшим летом «Миннесоту» возглавил бывший наставник «Вашингтона» и «Анахайма» Брюс Будро.
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