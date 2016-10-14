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«Питтсбург» вырвал победу у «Вашингтона» в серии буллитов

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Вашингтон» в стартовом для себя матче регулярного чемпионата НХЛ.

Перед началом игры состоялось чествование «Пингвинов», которые являются действующими обладателями Кубка Стэнли.

Счет в первом периоде открыл шведский форвард «Кэпиталс» Андре Бураковски, но затем Патрик Хорнквист и Евгений Малкин вывели вперед хозяев льда. Оформив дубль, Бураковски перевел игру в овертайм, где командам не удалось забросить шайбу.

В серии буллитов Малкин свою попытку реализовал, в то время как Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не смогли переиграть Марка-Андре Флери. Решающим оказался бросок вингера «Питтсбурга» Фила Кессела.

Из-за травмы матч пропустил капитан «Пингвинов» Сидни Кросби. 

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 3:2 Б. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Бураковски (Бэкстрём, Юханссон), 0:59 (0:1). Хорнквист (Малкин, Летанг), 28:47 (1:1). Малкин (Шири), 38:52 (2:1). Бураковски (Бэкстрём, Нисканен), 46:13 (2:2).

Победный буллит:

Кессел - 3:2.

Место и дата

14 октября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


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