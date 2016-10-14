«Питтсбург» вырвал победу у «Вашингтона» в серии буллитов
Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Вашингтон» в стартовом для себя матче регулярного чемпионата НХЛ.
Перед началом игры состоялось чествование «Пингвинов», которые являются действующими обладателями Кубка Стэнли.
2016 Stanley Cup Champions— NHL (@NHL) 14 октября 2016 г.
The @penguins raise their newest banner to commemorate a season they won't soon forget. pic.twitter.com/p4kcC1e9hz
Счет в первом периоде открыл шведский форвард «Кэпиталс» Андре Бураковски, но затем Патрик Хорнквист и Евгений Малкин вывели вперед хозяев льда. Оформив дубль, Бураковски перевел игру в овертайм, где командам не удалось забросить шайбу.
В серии буллитов Малкин свою попытку реализовал, в то время как Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не смогли переиграть Марка-Андре Флери. Решающим оказался бросок вингера «Питтсбурга» Фила Кессела.
Из-за травмы матч пропустил капитан «Пингвинов» Сидни Кросби.
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 3:2 Б. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Бураковски (Бэкстрём, Юханссон), 0:59 (0:1). Хорнквист (Малкин, Летанг), 28:47 (1:1). Малкин (Шири), 38:52 (2:1). Бураковски (Бэкстрём, Нисканен), 46:13 (2:2).
Победный буллит:
Кессел - 3:2.
Место и дата
14 октября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция