«Питтсбург» вырвал победу у «Вашингтона» в серии буллитов

Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Вашингтон» в стартовом для себя матче регулярного чемпионата НХЛ.

Перед началом игры состоялось чествование «Пингвинов», которые являются действующими обладателями Кубка Стэнли.

2016 Stanley Cup Champions



The @penguins raise their newest banner to commemorate a season they won't soon forget. pic.twitter.com/p4kcC1e9hz — NHL (@NHL) 14 октября 2016 г.

Счет в первом периоде открыл шведский форвард «Кэпиталс» Андре Бураковски, но затем Патрик Хорнквист и Евгений Малкин вывели вперед хозяев льда. Оформив дубль, Бураковски перевел игру в овертайм, где командам не удалось забросить шайбу.

В серии буллитов Малкин свою попытку реализовал, в то время как Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не смогли переиграть Марка-Андре Флери. Решающим оказался бросок вингера «Питтсбурга» Фила Кессела.

Из-за травмы матч пропустил капитан «Пингвинов» Сидни Кросби.





