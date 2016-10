«Питтсбург» вырвал победу у «Вашингтона» в серии буллитов

Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Вашингтон» в стартовом для себя матче регулярного чемпионата НХЛ.

Перед началом игры состоялось чествование «Пингвинов», которые являются действующими обладателями Кубка Стэнли.

2016 Stanley Cup Champions



The @penguins raise their newest banner to commemorate a season they won't soon forget. pic.twitter.com/p4kcC1e9hz