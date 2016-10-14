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Роналду признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2015/16 по опросу читателей двух газет

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  MarcaКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов по итогам голосования читателей газет Marca и Gazzetta dello Sport.

Напомним, португалец в составе «Реала» стал обладателем трофея. Королевский клуб одолел в финале «Атлетико» в серии пенальти.

Получая премию, Роналду заявил, что «Реалу» очень не хватает травмированных игроков: Луки Модрича, Серхио Рамоса и Карлоса Каземиро.

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