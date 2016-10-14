Роналду признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2015/16 по опросу читателей двух газет
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом прошлого розыгрыша Лиги чемпионов по итогам голосования читателей газет Marca и Gazzetta dello Sport.
Напомним, португалец в составе «Реала» стал обладателем трофея. Королевский клуб одолел
в финале «Атлетико» в серии пенальти.
Получая премию, Роналду заявил, что «Реалу» очень не хватает травмированных игроков: Луки Модрича, Серхио Рамоса и Карлоса Каземиро.
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