Лайне забросил шайбу в своем первом официальном матче за «Виннипег»
Самый ценный игрок чемпионата мира-2016 финский форвард Патрик Лайне удачно дебютировал в составе клуба НХЛ «Виннипег Джетс».
В сегодняшнем матче против «Каролины» 18-летний Лайне отметился голом в большинстве и результативной передачей. А его команда смогла одержать волевую победу в овертайме, уступая по ходу встречи со счетом 1:4.
Congrats @PatrikLaine29 on your first @NHL goal! pic.twitter.com/s3lvmF9At1— Winnipeg Jets (@NHLJets) 14 октября 2016 г.
Напомним, Патрик Лайне был выбран «Виннипегом» под общим номером 2 на драфте НХЛ 2016 года.
Матч
Виннипег - Каролина - 5:4 О.Т. (1:1, 0:2, 3:1, 1:0)
Голы:
Маттиас (Энстрём, Литтл), 4:14 (1:0). Скиннер (Стемпняк), 11:23 (1:1). Стемпняк (Скиннер, Хэнифин), 24:47 (1:2). Стаал 39:29 (1:3). Раск (Фолк, Ахо), 45:02 (1:4). Уилер 45:11 (2:4). P. Laine (Энстрём), 53:33 (3:4). Перро 58:31 (4:4). Шейфли (Уилер), 62:41 (5:4).
Место и дата
14 октября 03:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция