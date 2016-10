Лайне забросил шайбу в своем первом официальном матче за «Виннипег»

Самый ценный игрок чемпионата мира-2016 финский форвард Патрик Лайне удачно дебютировал в составе клуба НХЛ «Виннипег Джетс».

В сегодняшнем матче против «Каролины» 18-летний Лайне отметился голом в большинстве и результативной передачей. А его команда смогла одержать волевую победу в овертайме, уступая по ходу встречи со счетом 1:4.

Congrats @PatrikLaine29 on your first @NHL goal! pic.twitter.com/s3lvmF9At1