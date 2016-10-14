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Новак Джокович: Еще рано списывать со счетов Роджера и Рафу

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Tennis.comКомментарии

Первая ракетка мира Новак Джокович уверен в том, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль еще не сказали своего последнего слова в ATP-туре.

- Стэн Вавринка долго не привлекал к себе внимания, а затем выиграл три турнира «Большого шлема». Чилич выиграл «мэйджор», и Дель Потро тоже делал это. Эти игроки заслуживают того, чтобы их всегда упоминали, когда речь идет о лучших в мире.

Сейчас появилась новая волна теннисистов, новое поколение, в которое входят уже состоявшиеся игроки первой десятки - Нисикори и Раонич, которые играли в финалах «Больших шлемов» и выигрывали другие крупные турниры.

А еще есть Киргиос и Чорич – еще совсем молодые игроки, которые настроены на то, чтобы показать миру свое умение бороться на высшем уровне.

Конечно, в спорте всегда ожидаешь появления новых лиц, но я бы не стал списывать со счетов Роджера и Рафу. Они еще не сказали последнего слова, - заявил Джокович.

Напомним, в текущем сезоне Новак Джокович сыграл Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». Роджер Федерер пропускает вторую половину сезона из-за травмы. Ожидается, что он успеет восстановиться к Australian Open-2017.

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