Осужденных в Марселе фанатов отпустят из тюрьмы досрочно

Российских фанатов, задержанных за беспорядки в Марселе во время чемпионата Европы во Франции, выпустят из тюрьмы досрочно.

Николай Морозов, Алексей Ерунов и Сергей Горбачев, приговоренные к срокам от одного до двух лет заключения, уже более пяти месяцев находятся во французской тюрьме. 14 октября в суде Прованса будет рассмотрена апелляция двух болельщиков - Ерунова и Горбачева.

Как рассказали «Известиям» в генконсульстве РФ в Марселе, уже в ноябре один из фанатов сможет вернуться на родину, а остальные будут условно-досрочно освобождены в течение полугода.

- 14 октября будут рассматриваться дела двух наших граждан - Алексея Ерунова и Сергея Горбачева, - рассказал «Известиям» консул генконсульства РФ в Марселе Даниил Болтакс. - У каждого из адвокатов своя линия поведения, которая направлена на то, что их подзащитные невиновны и их судили «по горячим следам». Будем надеяться, что нам все-таки удастся сократить срок тюремного заключения Алексея Ерунова. К сожалению, предыдущий опыт апелляции по делу Николая Морозова говорит о том, что французская Фемида, скорее всего, останется непреклонной. И если 14 октября апелляция будет отклонена, тогда адвокаты подадут консолидированное ходатайство о том, чтобы наших соотечественников освободили условно-досрочно (УДО). Это возможно сделать при обязательном условии выдворения их с территории Франции.

Согласно французскому законодательству, условно-досрочное освобождение возможно по истечении половины срока заключения. Таким образом, Николай Морозов выйдет на свободу уже в ноябре 2016 года. А Сергей Горбачев и Алексей Ерунов — в 2017 году, в феврале и мае соответственно.

Напомним, что 16 июня в Марселе были осуждены три российских болельщика. Директор по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексей Ерунов осужден на два года, исполнительный директор фан-клуба тульского «Арсенала» Сергей Горбачев - на 18 месяцев, а руководитель фан-клуба московского «Динамо» Николай Морозов - на год.

