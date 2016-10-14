«Ювентус», а также три клуба из Примеры претендуют на Касорлу

Полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла может покинуть команду летом 2017 года.



Как сообщает Fichajes.net, на игрока сборной Испании претендуют мадридский «Атлетико», «Ювентус» и «Валенсия». Отметим, что контракт футболиста с «канонирами» истекает следующим летом. Таким образом, Касорла может пополнить ряды другой команды на правах свободного агента (бесплатно). Ранее сообщалось, что в услугах испанца также заинтересован «Ювентус», который уже начал переговоры по его трансферу.



В нынешнем сезоне 31-летний Касорла провел на клубном уровне 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 20 млн евро.



Добавим, что в Испании он защищал цвета таких команд, как «Малага» и «Вильярреал».