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«Ювентус», а также три клуба из Примеры претендуют на Касорлу

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Fichajes.netКомментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла может покинуть команду летом 2017 года.

Как сообщает Fichajes.net, на игрока сборной Испании претендуют мадридский «Атлетико», «Ювентус» и «Валенсия». Отметим, что контракт футболиста с «канонирами» истекает следующим летом. Таким образом, Касорла может пополнить ряды другой команды на правах свободного агента (бесплатно). Ранее сообщалось, что в услугах испанца также заинтересован «Ювентус», который уже начал переговоры по его трансферу.

В нынешнем сезоне 31-летний Касорла провел на клубном уровне 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 20 млн евро.

Добавим, что в Испании он защищал цвета таких команд, как «Малага» и «Вильярреал».

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