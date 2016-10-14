Юрий Желудков: «Спартак» проиграет «Ростову» без Промеса

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Юрий Желудков поделился ожиданиями в преддверии матча «Спартак» - «Ростов» в десятом туре РФПЛ.

- Промес - забивной нападающий. Форвард с хорошим, поставленным ударом. Его роль в «Спартаке» сейчас столь велика, что… Вспомните Кержакова в его лучшие годы в «Зените». Так вот, Промес сегодня - это как Кержаков, разумеется, для петербургского клуба. Без голландца и Зе Луиш не так опасен, и «Спартак» вообще другой.

С Промесом «Спартак» сыграл бы вничью. Без него - проиграет «Ростову». Да что говорить: Промес - бомбардир от природы. Жажда гола - опять-таки, как у Кержакова. Старается взять игру на себя, убежать, обвести, пробить. У нас сейчас форварды большей частью зависимые, но этот парень из тех, кто может в одиночку сделать результат.

«Ростов» - это прежде всего надежная оборона, которая заточена «на ноль». Это контратака и блестящая реализация моментов. Три шанса - два гола, уровень грандов. я не могу сказать, что явлюсь поклонником такой игры, какую демонстрирует «Ростов». Но разве лучше «Спартак», который три гола может забить, а четыре - пропустить. «Ростов» - солиднее, - цитирует Желудкова «Спорт-Уик-энд».

Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Ростов» занимает четвертое место. Команды разделяют три очка.