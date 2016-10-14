Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Питтсбург3 : 2 БВашингтон
Хоккей  Локомотив- : -Медвешчак
Футбол  Тулуза- : -Монако
Баскетбол  УНИКС- : -Барселона
Футбол  ЦСКА- : -Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дети Ибрагимовича поступили в академию «Манчестер Юнайтед»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  The SunКомментарии

Дети форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича Макс (10 лет) и Винсент (8 лет) стали футболистами детской команды «красных дьяволов».

Как сообщает The Sun, сыновья футболиста сборной Швеции тренируются вместе с ребенком форварда Уэйна Руни – Кайем, которому на данный момент 6 лет.

Ибрагимович перешел в «МЮ» минувшим летом из «ПСЖ» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел на клубном уровне 11 матчей и забил 6 голов. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед» придется заплатить за Бэйла 500 млн евроКак сообщает Cadena SER, руководство мадридского «Реала» и полузащитник Гарет Бэйл близки к подписанию нового контракта.«Ювентус» поборется с «Интером» за ДармианаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан заинтересовал «Ювентус».Павел Недвед: Жалею, что не удалось поиграть за «Манчестер Юнайтед»Обладатель «Золотого мяча», вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о том, что жалеет, что не удалось поиграть за «Манчестер Юнайтед».Швайнштайгер покинет «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 годаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер планирует покинуть команду в январе 2017 года.Агент Дармиана: Маттео может покинуть «Манчестер Юнайтед»Агент защитника «Манчестера Юнайтед» Маттео Дармиана,Фаустро Пари заявил, что его клиент может сменить клуб.6-летний сын Руни стал игроком «Манчестер Юнайтед»Сын нападающего сборной Англии Уэйна Руни Кай стал игроком детской команды «Манчестер Юнайтед».Руни могут оштрафовать за уклонение от налоговФорвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни может быть оштрафован на 3,5 миллиона фунтов за уклонение от уплаты налогов.Гари Невилл: Роналду подвергался издевкам в «Манчестер Юнайтед»Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о времени, проведенном в английской команде португальским нападающим Криштиану Роналду.Рэшфорд опередил Ибрагимовича и стал лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябреНападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признан лучшим игроком команды по итогам сентября. Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».Норвежский тренер хочет собрать сперму звезд футбола для создания топ-командыТренер норвежского клуба «Нордстранда» Оле Видар Тофтесунд из низшего дивизиона опубликовал обращение в интернете. Он заявил, что для превращения своей команды в европейского гранда хочет собрать сперму ведущих футболистов мира для этой цели.«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Астаны»Полузащитник «Астаны» Неманья Максимович может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает But Football Club.Дидье Дешам: Меня не беспокоит уровень игры Погба за «Манчестер Юнайтед»Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, отметив, что его действия на поле не вызывают беспокойства у тренерского штаба национальной команды.Хуан Мата: «Манчестер Юнайтед» играл на победу и мы были лучше «Сток Сити»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказался об игре своей команды в матче 7-го тура АПЛ со «Сток Сити» (1:1).«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за КроосаКлубы из чемпионата Англии по-прежнему заинтересованы в услугах полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.День в истории. Златану Ибрагимовичу – 35Сегодня 35 лет исполнилось форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу.Гендиректор «Зари»: Манчестер мне не понравился – очень грязно и мужчины целуются на улицахГенеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о поездке в Манчестер. Напомним, что в рамках группового турнира Лиги Европы украинский клуб уступил на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1.Жозе Моуринью: Если бы «Манчестер Юнайтед» играл плохо, мы наверняка одолели бы «Сток Сити»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью полагает, что его команда была достойна победы в матче 7-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити».«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Сток Сити» в 7-м туре АПЛВ рамках седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед на «Олд Траффорд» сыграл вничью со «Сток Сити» (1:1).Мино Райола: Ибрагимович мог получать 100 млн евро в год, но ему нужны не деньги, а трофеиИтальянский агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, сообщил, что минувшим летом его клиент отказался переходить в клуб из Китая.Жулиано претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыПолузащитник «Зенита» Жулиано вошел в список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимовичвсе новости

Cпецпредложение