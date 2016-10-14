Дети Ибрагимовича поступили в академию «Манчестер Юнайтед»

читайте также

«Манчестер Юнайтед» придется заплатить за Бэйла 500 млн евро Как сообщает Cadena SER, руководство мадридского «Реала» и полузащитник Гарет Бэйл близки к подписанию нового контракта.

«Ювентус» поборется с «Интером» за Дармиана Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан заинтересовал «Ювентус».

Павел Недвед: Жалею, что не удалось поиграть за «Манчестер Юнайтед» Обладатель «Золотого мяча», вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о том, что жалеет, что не удалось поиграть за «Манчестер Юнайтед».

Швайнштайгер покинет «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 года Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер планирует покинуть команду в январе 2017 года.

Агент Дармиана: Маттео может покинуть «Манчестер Юнайтед» Агент защитника «Манчестера Юнайтед» Маттео Дармиана,Фаустро Пари заявил, что его клиент может сменить клуб.

6-летний сын Руни стал игроком «Манчестер Юнайтед» Сын нападающего сборной Англии Уэйна Руни Кай стал игроком детской команды «Манчестер Юнайтед».

Руни могут оштрафовать за уклонение от налогов Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни может быть оштрафован на 3,5 миллиона фунтов за уклонение от уплаты налогов.

Гари Невилл: Роналду подвергался издевкам в «Манчестер Юнайтед» Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о времени, проведенном в английской команде португальским нападающим Криштиану Роналду.

Рэшфорд опередил Ибрагимовича и стал лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признан лучшим игроком команды по итогам сентября. Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Норвежский тренер хочет собрать сперму звезд футбола для создания топ-команды Тренер норвежского клуба «Нордстранда» Оле Видар Тофтесунд из низшего дивизиона опубликовал обращение в интернете. Он заявил, что для превращения своей команды в европейского гранда хочет собрать сперму ведущих футболистов мира для этой цели.

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Астаны» Полузащитник «Астаны» Неманья Максимович может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает But Football Club.

Дидье Дешам: Меня не беспокоит уровень игры Погба за «Манчестер Юнайтед» Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, отметив, что его действия на поле не вызывают беспокойства у тренерского штаба национальной команды.

Хуан Мата: «Манчестер Юнайтед» играл на победу и мы были лучше «Сток Сити» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказался об игре своей команды в матче 7-го тура АПЛ со «Сток Сити» (1:1).

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за Крооса Клубы из чемпионата Англии по-прежнему заинтересованы в услугах полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.

День в истории. Златану Ибрагимовичу – 35 Сегодня 35 лет исполнилось форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу.

Гендиректор «Зари»: Манчестер мне не понравился – очень грязно и мужчины целуются на улицах Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о поездке в Манчестер. Напомним, что в рамках группового турнира Лиги Европы украинский клуб уступил на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1.

Жозе Моуринью: Если бы «Манчестер Юнайтед» играл плохо, мы наверняка одолели бы «Сток Сити» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью полагает, что его команда была достойна победы в матче 7-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити».

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Сток Сити» в 7-м туре АПЛ В рамках седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед на «Олд Траффорд» сыграл вничью со «Сток Сити» (1:1).

Мино Райола: Ибрагимович мог получать 100 млн евро в год, но ему нужны не деньги, а трофеи Итальянский агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, сообщил, что минувшим летом его клиент отказался переходить в клуб из Китая.