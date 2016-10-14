Дети Ибрагимовича поступили в академию «Манчестер Юнайтед»
Дети форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича Макс (10 лет) и Винсент (8 лет) стали футболистами детской команды «красных дьяволов».
Как сообщает The Sun, сыновья футболиста сборной Швеции тренируются вместе с ребенком форварда Уэйна Руни – Кайем, которому на данный момент 6 лет.
Ибрагимович перешел в «МЮ» минувшим летом из «ПСЖ» на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел на клубном уровне 11 матчей и забил 6 голов.
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