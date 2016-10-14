Батшуайи не намерен покидать «Челси» и планирует завоевать место в основе «синих»

Переезд в чемпионат Италии не входит в планы форварда Миши Батшуайи. Об этом сообщает издание The Sun.



Согласно информации источника, игрок сборной Бельгии намерен остаться в лондонском клубе и отвергнуть предложение «Милана», который планирует приобрести футболиста в январе 2017 года.

Отмечается, что нападающий решил доказать наставнику «синих» Антонио Конте свою состоятельность и завоевать место в основе.



Ранее сообщалось, что Конте был раскритикован руководством столичного клуба за то, что Батшуайи не оправдывает тех денег, которые были заплачены «Марселю» (40 млн евро) и предложило специалисту продать его в ближайшее трансферное окно.



В нынешнем сезоне форвард провел на клубном уровне 7 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает 23-летнего футболиста в 25 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2021 года.



