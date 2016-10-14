Александр Мостовой: Отсутствие Промеса - огромный минус для «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии матча красно-белых с «Ростовом» в десятом туре РФПЛ.

- «Ростов» - не выскочка, стало понятно еще в прошлом году. И когда все говорили, мол, зачем он выходит в Лигу чемпионов, я смеялся. Да, ростовчанам не подфартило, что в ту же группу попали «Бавария» и «Атлетико», но это уже не их проблемы. У «Ростова» очень приличный состав, посмотрите, многие игроки выступают за свои сборные, за российскую в том числе. Единственный их недостаток - короткая скамейка запасных, - сказал Мостовой в интервью «Российской газете».

По поводу отсутствия Промеса экс-футболист сказал следующее:

- По-моему, похожая история уже имела место. Промес также получил травму в сборной, говорили, что он не сыграет, а Квинси вышел в стартовом составе и был одним из лучших. Так что поверю в серьезность травмы голландца, когда он реально не выйдет на поле. Если это все же произойдет, отсутствие Промеса - огромный минус для «Спартака». Это сейчас лучший игрок красно-белых, который определяет их в игру в атаке, - добавил Промес.

Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Ростов» занимает четвертое место. Команды разделяют три очка.