Дмитрий Булыкин: Надо стремиться занять хорошее место на ЧМ-2018, тогда и в рейтинге ФИФА будем высоко

Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, при каких условиях сборная России улучшит положение в рейтинге ФИФА.

- Самое главное - это то, какие мы занимаем места и как мы играем. Если мы займем на чемпионате мира хорошее место, то рейтинг будет высокий. К этому надо стремиться. Кубок федераций тоже даст хороший рейтинг, поэтому все зависит от ближайших турниров, на которых мы будуем выступать, - цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Сборная России впервые в истории опустится ниже 50-го места в новом рейтинге ФИФА, который опубликуют 20 октября. После поражения в товарищеском матче от команды Коста-Рики (3:4) сборная России должна опуститься ниже 50 места в новой версии рейтинга. До этого худшим результатом национальной команды в рейтинге ФИФА было 40-е место в 1998 году.