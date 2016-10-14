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Жерар Пике: Ван Гал просто уничтожил меня морально

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике рассказал о методах работы голландского специалиста Луи ван Гала, который работал в каталонском клубе с 1997 по 2000 гг. и с 2002 по 2033 гг.

«Молодые игроки никогда не знают, смогут ли пробиться в первую команду. Помню, как однажды ван Гал толкнул меня на пол и сказал, что я недостаточно силен, чтобы стать игроком основы. Он просто уничтожил меня морально. В нашей команде футболисты до 18 лет не занимаются в спортзале, однако, Луи придерживался другой позиции», – приводит слова Пике Goal.

Пике покинул «Барселону» в 2004 году, перейдя в «Манчестер Юнайтед». Вернулся футболист в каталонскую команду спустя 4 года.

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