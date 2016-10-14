Криштиану Роналду: Планирую остаться в «Реале» еще на долгие годы, этот клуб занимает особое место в моем сердце

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее, отметив, что счастлив находиться в испанском клубе.



«Я выиграл Лигу чемпионов и Евро. Это прекрасный момент в моей карьере и спортивной жизни. Все это заставляет меня продолжать упорно работать ради «Реала» и сборной Португалии.

Моя мечта? Я хочу продолжать выступления за «Реал», и я действительно планирую остаться здесь еще на долгие годы, потому что этот клуб занимает особое место в моем сердце», – цитирует 31-летнего Роналду Goal.



Напомним, футболист выступает за мадридский клуб с 2009 года. В составе «бланкос» португалец становился чемпионом Испании (2011/12), обладателем Кубка (2 раза) и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА (2014, 2016), а также победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16) и клубного чемпионата мира (2014).



Всего за «Реал» Роналду провел 354 матчей, забил 367 гола и отдал 115 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 110 млн евро, а его нынешнее соглашение с «Реалом» истекает летом 2018 года.



