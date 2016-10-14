Рамзан Кадыров: Наказание тварей, избивших дочь Емельяненко, должно быть строгим и публичным

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что виновный в избиении дочери бойца Федора Емельяненко должен быть строго наказан.

«В Москве избита дочь Федора Емельяненко. Это возмутительный факт, который необходимо расследовать самым тщательным образом, а виновных наказать по всей строгости закона. И судить следует не только за избиение девочки, но и за провокационные действия, явно преследующие цель разжигания межнациональной розни. Поднявшего руку на девочку, чья бы она ни была, нельзя назвать человеком, мужчиной. Это бесполое ничтожество и настоящий шайтан, для которого нет ничего святого на свете.

Трудно поверить, что преследовалась цель только лишь нанести побои, причинить физическую боль, ограбить. С большой вероятностью можно говорить, что стояла задача вызвать широкий общественный резонанс.

Если девочку ударили, то сделали это целенаправленно, зная чья она дочь. Повторяю, виновного нужно найти любой ценой, привлечь к розыску все силы, использовать все дозволенные возможности. В Москве камеры видеонаблюдения просматривают каждый квадратный метр. Разыскать можно и нужно. Мы в этом направлении тоже работаем и готовы оказать максимальное содействие. Наказание таких тварей, а иначе назвать я не могу, должно быть строгим, чувствительным, поучительным и публичным.

К сожалению, насилие над детьми приняло угрожающие масштабы. Ежегодно регистрируются десятки тысяч преступлений против детей, включая убийства, избиения, изнасилования, педофилию. Этой проблемой обязаны заниматься не только правоохранительные органы, но и всё общество, власть на местах. Иначе к каждому ребёнку придётся приставлять вооруженного охранника. Уже сегодня многие родители отводят детей в школу и встречают их после занятий, опасаясь за их жизнь и здоровье.

Удивляет, что для преступников, издевавшихся над детьми, нередко стараются найти оправдательные мотивы. Начинаются разговоры - вменяемый, невменяемый... Люди, представляющие угрозу детям, должны быть изолированы, а не разгуливать по дороге, ведущей в школу.

Я желаю девочке скорейшего выздоровления и психологической реабилитации после пережитого ужаса, - говорится в заявлении Кадырова, распространенном его пресс-службой.

Ранее «Советскому спорту» в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы сообщили, что у них находится пациентка, которую зовут Мария Емельяненко.

Напомним, что ранее Федор Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.