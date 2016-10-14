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Виктор Файзулин: Мне потребуется еще одно медицинское обследование

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин сообщил, что в ближайшее время отправится на очередное медицинское обследование.

- Мне действительно потребуется еще одно обследование, но больше по поводу своей травмы я ничего не скажу, - заявил Файзулин «Спорту День за Днем». 

Последний раз Файзулин появлялся на поле 30 сентября 2015-го года в матче «Зенит» - «Амкар» (1:1). Тогда он вышел  в стартовом составе и отыграл 80 минут. Контракт Файзулина с «Зенитом» истекает летом 2018 года. 

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