Макарова и Веснина претендуют на звание лучшего дуэта года
Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова попали в список номинантов на премию WТА «Лучший дуэт года».
На эту награду так же претендуют Бетани Маттек-Сэндс (США)/Люси Шафаржова (Чехия), Мартина Хингис (Швейцария)/Саня Мирза (Индия), Каролин Гарсия (Франция)/Кристина Младенович (Франция).
Российский дуэт Макарова/Веснина завоевал золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Ранее стало известно, что российская теннисистка Елена Веснина вошла в число претенденток на премию «Возвращение года» Женской теннисной ассоциации (WTA).
Победительницы будут названы 21 октября.
Garcia/Mladenovic, Hingis/Mirza, Makarova/Vesnina, Mattek-Sands/Safarova#WTA Doubles Team of the Year?— WTA (@WTA) 14 октября 2016 г.
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