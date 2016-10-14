Антуан Гризманн: Слова Рибери? Мой отец, как и болельщики «Атлетико», считает меня лучшим игроком в мире

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн ответил своему соотечественнику Франку Рибери, который ранее заявил, что нападающий «матрасников» пока не является игроком мирового класса.

«Буду упорно работать, как говорит Рибери. Посмотрим, каков я на самом деле. Несмотря на все это, я уверен, что нахожусь на правильном пути. Каждый человек имеет право на свое мнение. Мой отец, например, считает, что я – лучший игрок в мире. Болельщики «Атлетико», кстати, придерживаются такого же мнения», – цитирует игрока сборной Франции Goal.

Гризманн за всю профессиональную карьеру провел 353 матча, забил 128 голов и отдал 33 голевые передачи. Вместе с «Атлетико» в минувшем сезоне форвард вышел в финал Лиги чемпионов, а со сборной Франции – в финал Евро-2016.

Также он вошел в тройку финалистов за звание лучшего игрока Европы (2016), но в итоге победителем был выбран нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.



