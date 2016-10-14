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Евгений Пашутин: Готовим сюрприз «Барселоне»

Елена Корсунская
Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин рассказал о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».

- У «Барселоны» очень серьезное нападение в лице Райса и Наварро. Также они имеют большие размеры под кольцом. Отмечу Доэллмана – очень агрессивный игрок. Нам важно, чтобы вся команда была организованная, нужно сохранить настрой в нападении и защите, очень внимательно сыграть против Райса и Наварро. Хотелось бы обыграть соперника позиционно, сыграть умно. Для нас это открытие сезона Евролиги, и мы хотим показать свой лучший баскетбол. Сможем ли мы удивить «Барселону»? Мы планируем сюрприз, но если я расскажу о нем сейчас, то ничего не выйдет. Сейчас мы готовимся в полном составе. Костас и Лэтэвиус вернулись, - цитирует Пашутина «Бизнес Online».

Матч УНИКС - «Барселона» состоится сегодня в 19:00 мск. 

Матч

УНИКС - Барселона

Место и дата

14 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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