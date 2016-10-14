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«Вольфсбург» претендует на Депая

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  TransfermarktКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может переехать в чемпионат Германии.

Как сообщает Transfermarket.de, на игрока сборной Голландии претендует «Вольфсбург». Отмечается, что футболист открыт для предложений, поскольку считает свое положение в стане «красных дьяволов» довольно непростым.

Депай стал игроком английского клуба в 2015 году. Его в команду пригласил экс-наставник «МЮ» Луи ван Гал. После прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью полузащитник перестал попадать в основу команды.

В нынешнем сезоне 22-летний Депай провел на клубном уровне 5 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarket.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «МЮ» рассчитан до 2019 года.


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