«Вольфсбург» претендует на Депая

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может переехать в чемпионат Германии.



Как сообщает Transfermarket.de, на игрока сборной Голландии претендует «Вольфсбург». Отмечается, что футболист открыт для предложений, поскольку считает свое положение в стане «красных дьяволов» довольно непростым.



Депай стал игроком английского клуба в 2015 году. Его в команду пригласил экс-наставник «МЮ» Луи ван Гал. После прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью полузащитник перестал попадать в основу команды.



В нынешнем сезоне 22-летний Депай провел на клубном уровне 5 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarket.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «МЮ» рассчитан до 2019 года.



