Сергей Хусаинов: Суть схемы назначения судей в РФПЛ - кто удобен, тот и работает

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о работе судей в чемпионате России.

Споры по поводу судейства возникли после матча между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2), прошедшего 2 октября в Санкт-Петербурге. На игре работали арбитры во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В этом матче Иванов назначил в ворота москвичей два пенальти и «забыл» удалить защитника питерцев Доменико Кришито.

Добавим, что впервые на Сергея Иванова обратил внимание и стал ставить на матчи РФПЛ экс-глава судейства и инспектирования РФС итальянец Роберто Розетти.