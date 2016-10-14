Сергей Хусаинов: Суть схемы назначения судей в РФПЛ - кто удобен, тот и работает
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о работе судей в чемпионате России.
Споры по поводу судейства возникли после матча между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2), прошедшего 2 октября в Санкт-Петербурге. На игре работали арбитры во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В этом матче Иванов назначил в ворота москвичей два пенальти и «забыл» удалить защитника питерцев Доменико Кришито.
Добавим, что впервые на Сергея Иванова обратил внимание и стал ставить на матчи РФПЛ экс-глава судейства и инспектирования РФС итальянец Роберто Розетти.
- Тогда я очень часто говорил о влиянии судейского корпуса Розетти, который назначал судей на матчи с участием питерцев и их конкурентов. Не стоит забывать, что итальянца пригласил в Россию Сергей Фурсенко – бывший президент «Зенита». Главный тренер той команды Спаллетти не стеснялся после матча сказать, что судья отработал здорово. После назначения Валентина Иванова в судейском хозяйстве ничего не поменялось. Да, другой стала схема назначения судей, но суть осталась прежней: кто удобен – тот работает. Когда я руководил, то ввел компьютерную систему, которая случайным образом выбирала, кому судить матч, но потом пошли жалобы – никому это не понравилось. Один руководитель сменяется, а все остальные остаются на местах. Не думаю, что новый начальник что-то изменит, - цитирует экс-арбитра ФИФА Сергея Хусаинова «Собеседник».
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