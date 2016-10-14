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Рене Йоэнсен: Когда мы проигрываем, в раздевалке так тихо, что можно услышать падение булавки

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Полузащитник сборной Фарерских островов Рене Йоэнсен рассказал об атмосфере в национальной команде, а также оценил игру своих партнеров в квалификации ЧМ-2018.

– В прошлом десятилетии сборная Фарерских островов много пропускала. В текущем же отборе в двух стартовых матчах ваша команда сохраняла свои ворота в неприкосновенности. За счет чего удается обеспечивать надёжность в обороне?
– Опять же, здесь чувствуется рука Ольсена. Он очень строг, когда речь идет об обороне. У Ларса есть собственная система того, что мы должны делать в защите, как должны двигаться. Если мы делаем все правильно, то эта система работает.

– Какая атмосфера стоит в раздевалке сборной Фарер? Вы не поете песен в стиле норвежского «Русенборга»?
– (Смеется). Когда мы проигрываем, то в раздевалке так тихо, что можно услышать падение булавки на пол. Когда же мы побеждаем… Сложно описать это чувство. Мы включаем фарерскую музыку на полную громкость, поем и танцуем. Иногда мы исполняем песню Riki Tiki Taka. Вам нужно быть там, чтобы ощутить эту атмосферу, – сказал игрок в интервью «Евро-Футболу».

В трех встречах квалификации ЧМ-2018 сборная  Фарерских островов пропустила 6 мячей и все от команды Португалии. 


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