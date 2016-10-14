Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Питтсбург3 : 2 БВашингтон
Хоккей  Локомотив- : -Медвешчак
Футбол  Тулуза- : -Монако
Баскетбол  УНИКС- : -Барселона
Футбол  ЦСКА- : -Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Давид Белявский: Будем работать, чтобы завоевать золото на ОИ-2020

Елена Корсунская
Источник:  Udm-info.ruКомментарии

Двукратный призер Олимпиады в Рио по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что уже начинает готовиться к новому сезону.

- Буду готовиться сначала к чемпионату России, потом к чемпионату Европы. Конечно, мы будем надеяться и работать для того, чтобы завоевать золото на Олимпиаде в Токио. Мы же не скажем: «Мы едем занимать второе место». Но даже если будет второе место – это все равно будет результат. Нам нужно усиливать свои комбинации по стоимости и тогда мы сможем с японцами соревноваться на равных. Они от нас недалеко ушли. Мы их нагнали за эти четыре года, - цитирует Белявского Udm-info.ru. 

Напомним, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Белявский завоевал серебро в командном многоборье и бронзовую награду на брусьях. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мария Пасека: Говорят, у меня самый сильный опорный прыжок в сборнойЧемпионка мира Мария Пасека рассказала, почему выступает на крупных соревнованиях только в опорном прыжке.Мария Пасека: За пять дней до Олимпиады хотела отказаться от поездки из-за болей в спинеРоссийская гимнастка Мария Пасека, завоевавшая серебро в опорном прыжке на ОИ-2016, сообщила, что из-за болей в спине могла пропустить Олимпиаду.Денис Аблязин: Возьму три месяца отдыха, чтобы залечить надкостницуРоссийский гимнаст Денис Аблязин решил взять паузу, чтобы восстановиться после травмы.Алия Мустафина: Еще не осознала, что Олимпиада прошлаДвукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина поделилась впечатлениями от прошедшей в Рио-де-Жанейро Олимпиады.Россиянка Бирюкова, завоевавшая золото на ОИ в Рио, получит три млн рублейРоссийская гимнастка Вера Бирюкова, завоевавшая золотую медаль в групповом многоборье на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, получит 3 миллиона рублей. Такое решение приняли власти Омской области, которые планируют также вознаградить всех олимпийских призеров из региона.Давид Белявский: Моя следующая цель — ТокиоРоссийский гимнаст Давид Белявский прокомментировал свои выступления на Олимпиаде в Рио и рассказал о планах на будущее.Президент ФСГР: Российские гимнасты хорошо выступили на ОИ-2016Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов подвел итоги выступления российских гимнастов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Медаль от Бубки. Давид Белявский выиграл первую личную олимпийскую наградуМедаль от Бубки. Давид Белявский выиграл первую личную олимпийскую наградуВо вторник завершился гимнастический олимпийский турнир, последнюю медаль которого для России принес Давид Белявский.Наши герои Рио. Давид БелявскийНаши герои Рио. Давид БелявскийБронзовую медаль в соревнованиях на параллельных брусьях завоевал Давид Белявский. Знакомим вас с очередным российским медалистом Игр в Рио.Белявский завоевал бронзу в упражнениях на брусьях, украинец Верняев стал олимпийским чемпиономБелявский завоевал бронзу в упражнениях на брусьях, украинец Верняев стал олимпийским чемпиономНа летней Олимпиаде -2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходят соревнования по спортивной гимнастике. В финале в упражнениях на параллельных брусьях первым стал Олег Верняев из Украины.Макс Уитлок выиграл олимпийское золото на коне, россияне остались без медалейБританский гимнаст Макс Уитлок выиграл свою вторую золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне.Тренер: Без Мустафиной в Рио у сборной России ничего бы не получилосьЛичный тренер Алии Мустафиной Сергей Старкин поделился ожиданиями в преддверии выступления спортсменки на брусьях в рамках ОИ-2016.Китайская команда по спортивной гимнастике считает, что Мустафиной завысили оценки в многоборьеКитайская команда считает, что бронзовая медаль российской гимнастки в многоборье Алии Мустафиной была завоевана несправедливо.Две драмы. Как Белявский остался без медали Олимпиады в личном многоборьеДве драмы. Как Белявский остался без медали Олимпиады в личном многоборьеСпорные решения арбитров помешали россиянину Давиду Белявскому попасть в призеры личного многоборья. Неоднозначной вышла и битва за золото.Виталий Мутко: Через четыре года наши гимнастки смогут побороться с американками за золото на ОИМинистр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал серебряные медали мужской и женской сборных России по спортивной гимнастике в командном первенстве.Джокер Мария. Как российские гимнастки завоевали командное серебро РиоДжокер Мария. Как российские гимнастки завоевали командное серебро РиоЖенская сборная России по спортивной гимнастике во вторник повторила результат мужской команды, заняв второе место в многоборье.Наши герои Рио. Женская сборная России по спортивной гимнастикеНаши герои Рио. Женская сборная России по спортивной гимнастикеSovsport.ru представляет очередных медалистов Рио. На сей раз нас порадовала женская сборная России по спортивной гимнастике.Иван Стретович: Наши последние результаты – это не потолокСеребряный призер ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро гимнаст Иван Стретович рассказал о настроении в национальной команде, отметив, что российские спортсмены способны достичь лучшего результата.«Это серебро лучше золота»«Это серебро лучше золота»16 лет мужская сборная России не выигрывала медалей Олимпиад. И вот оно, наконец, серебро Рио.Лучше золота. Как российские гимнасты сотворили сенсацию в командном многоборьеЛучше золота. Как российские гимнасты сотворили сенсацию в командном многоборьеМужская сборная России по спортивной гимнастике впервые за 16 лет выиграла олимпийские медали в командных соревнованиях.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Давид Белявский
Давид Белявскийвсе новости

Cпецпредложение