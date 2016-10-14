Давид Белявский: Будем работать, чтобы завоевать золото на ОИ-2020

Двукратный призер Олимпиады в Рио по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что уже начинает готовиться к новому сезону.

- Буду готовиться сначала к чемпионату России, потом к чемпионату Европы. Конечно, мы будем надеяться и работать для того, чтобы завоевать золото на Олимпиаде в Токио. Мы же не скажем: «Мы едем занимать второе место». Но даже если будет второе место – это все равно будет результат. Нам нужно усиливать свои комбинации по стоимости и тогда мы сможем с японцами соревноваться на равных. Они от нас недалеко ушли. Мы их нагнали за эти четыре года, - цитирует Белявского Udm-info.ru.

Напомним, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Белявский завоевал серебро в командном многоборье и бронзовую награду на брусьях.