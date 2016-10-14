В «Лужниках» пройдет благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра».

В Москве в «Лужниках» пройдет благотворительны й турнир по мини-футболу «Кубок Добра».

15 октября 2016 года в 11:00 в Москве на футбольном поле Северного спортивного ядра Олимпийского комплекса «Лужники» пройдет благотворительны й турнир по мини-футболу «Кубок Добра».

В турнире примут участие 12 корпоративных команд: «Ингосстрах», «Юнистрим», «Сбербанк страхование», «Страховая компания Макс», «Сибур», «Старко», «Росрыболовство» , «Росич», ФК «Объединенная приборостроитель ная корпорация», «Объединенная судостроительная корпорация», «Ледниковый период», «Минпромторг».

Среди участников и гостей: А. Жуков, А. Дворкович, И. Шестаков, И. Авербух, Э. Запашный, П. Нарцисс, В. Васильев, Р. Костомаров, В. Зинчук, С. Горлукович, Р. Нигматуллин, В. Леонченко, А. Прудников, В. Гусев, В. Полупанов, Н. Гуляев, Н. Толстых и другие известные политики, артисты, спортсмены и журналисты.

Средства, собранные в рамках организованного турнира будут перечислены в благотворительны й фонд «Под флагом добра» и направлены на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями и нуждающихся в дорогостоящей медицинской помощи.

Более 10 лет Благотворительны й фонд «Под флагом добра», созданный по инициативе видных политических и общественных деятелей, занимается оказанием адресной помощи детям во взаимодействии с федеральными и региональными органами здравоохранения. За годы деятельности Фонда более 3 500 детей из 19 регионов России получили квалифицированну ю высокотехнологич ную медицинскую помощи, на общую сумму свыше 300 миллионов рублей, полученных от партнеров и друзей Всероссийской Акции «Под флагом Добра!».



