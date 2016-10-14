Фернандо: Каррера великолепно разбирает соперников и очень сильный тактик

Полузащитник «Спартака» Фернандо сравнил тренеров Дмитрия Аленичева и Массимо Карреру.

- Каррера великолепно разбирает соперников и очень сильный тактик. Аленичев мне показался очень хорошим человеком. Просто иногда случаются моменты, когда нужно сменить обстановку. ВБразилии происходит то же самое: когда тренер хорошо работает несколько месяцев – все молчат, но как только команда проигрывает пару матчей, его начинают выгонять. Мне больше нравится европейский подход, когда каждому специалисту дают время что-то доказать и поработать с игроками, - цитирует Фернандо «Матч ТВ».

Каррера возглавил «Спартак» в середине августа, когда Аленичев ушел в отставку. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, набрав 19 очков.