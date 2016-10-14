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Неймар: Пусть все знают, что я не собираюсь менять свой стиль

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sport.esКомментарии

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар рассказал о своей манере игры, отметив, что планирует и дальше действовать подобным образом.

«Пусть все знают, что я не собираюсь менять свой стиль. Когда я выхожу на поле, то играю в свой футбол. О чем я? Это финты, голы, комбинационная и созидательная игра вместе с партнерами по команде. Чувствую себя счастливым, когда действую именно так. Что я могу поделать, если соперники после этого немного грустят?», – цитирует футболиста Sport.es.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок «Барселоны» провел во всех турнирах 7 матчей, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.

Неймар неоднократно получал травмы, провоцируя своих соперников. 


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