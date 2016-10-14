Фернандо: Позвать Неймара в «Спартак»? Не проблема!

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, что если руководство красно-белых захочет приобрести Неймара, он попробует уговорить бразильца перейти в российский клуб.



- Ха! Это будет сложно, но я попытаюсь. Позвонить ему и позвать в «Спартак»? Не проблема. Мы со многими ребятами знакомы с 13 лет, у нас действительно хорошие отношения, - цитирует Фернандо «Матч ТВ».

Напомним, что Неймар подписал контракт с «Барселоной» до 2021 года. В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел за каталонцев в Примере пять матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Фернандо и Неймар выступали вместе за сборную Бразилии с 2012 по 2013 годы.