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Фернандо: Позвать Неймара в «Спартак»? Не проблема!

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, что если руководство красно-белых захочет приобрести Неймара, он попробует уговорить бразильца перейти в российский клуб.

- Ха! Это будет сложно, но я попытаюсь. Позвонить ему и позвать в «Спартак»? Не проблема. Мы со многими ребятами знакомы с 13 лет, у нас действительно хорошие отношения, - цитирует Фернандо «Матч ТВ».

Напомним, что Неймар подписал контракт с «Барселоной» до 2021 года. В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел за каталонцев в Примере пять матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Фернандо и Неймар выступали вместе за сборную Бразилии с 2012 по 2013 годы. 

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