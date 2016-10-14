Банк ВТБ продолжит сотрудничать с Международной федерацией гимнастики

Первый зампред банка ВТБ Василий Титов сказал, что банк ВТБ продолжит сотрудничество с Международной федерацией гимнастики.

- ВТБ сохранит сотрудничество с международной федерацией. Независимо от результатов выборов президента, мы сохраним сотрудничество, потому что, если вы заметили, мы были партнерами и до выборов 2012 года, когда я баллотировался на пост президента, - сказал Титов ТАСС.

ВТБ стал спонсором Международной федерацией гимнастики в 2009 году.

