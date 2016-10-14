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Банк ВТБ продолжит сотрудничать с Международной федерацией гимнастики

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Первый зампред банка ВТБ Василий Титов сказал, что банк ВТБ продолжит сотрудничество с Международной федерацией гимнастики. 

- ВТБ сохранит сотрудничество с международной федерацией. Независимо от результатов выборов президента, мы сохраним сотрудничество, потому что, если вы заметили, мы были партнерами и до выборов 2012 года, когда я баллотировался на пост президента, - сказал Титов ТАСС. 

ВТБ стал спонсором Международной федерацией гимнастики в 2009 году.

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