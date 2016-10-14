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Герман Титов: Бэбкоку дают время, а у нас хотят все и сразу. Так не бывает

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Герман Титов высказался после своего ухода из столичный команды.

«Комплектование зависит от наличия финансов. Так вот, если их в нужном количестве нет, наверное, стоит уменьшить амбиции или хотя бы дать на построение команды больший срок. За примерами далеко ходить не надо. Один из лучших тренеров мира – Майк Бэбкок. Ту же характеристику можно дать генеральному менеджеру Лу Ламорелло. Как мы знаем, год назад они пришли работать в «Торонто», который терпел неудачу за неудачей. Но и с ними команда заняла последнее место. Хотя «Мэйпл Лифс» – клуб не бедный. О чем это говорит? Чудеса случаются редко. Еще весной 2015 года «Спартака» как клуба КХЛ не существовало. Даже при серьезных финансовых вливаниях и отсутствии результата Бэбкоку дают время. У нас же хотят получить все и сразу. Так не бывает.

Бюджет «Спартака» – миллиард? Это на все: фарм-клуб, «молодежка», маркетинг, перелеты, гостиницы и тому подобное. На зарплаты оставалось около 350 млн. Это даже не средний уровень. Ближе к аутсайдерам. Мы много разговаривали с Козловым, который играл в «Детройте» у Скотти Боумэна. У знаменитого тренера на построение команды, на то, чтобы выгнать всех негативных людей и набрать игроков под себя, ушло три года. После этого команда начала показывать ожидаемый результат. Не хочу искать оправданий. Но создать что-то серьезное за один год с нуля практически невозможно. Если только тебе не наберут игроков уровня сборной Канады», – цитирует специалиста «Спортфакт».

Напомним, Титов возглавлял «Спартак» с мая 2015 года. По итогам регулярного сезона-2015/16 красно-белые заняли 11-е место в Западной конференции и не вышли в плей-офф.  

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