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Игорь Акинфеев: Пусть хоть 100 матчей в Лиге чемпионов я буду пропускать, это мое дело

Елена Корсунская
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал свою печальную статистику в Лиге чемпионов.

Первого ноября 2006 года армейцы разошлись в Лондоне миром с «Арсеналом» (0:0) и продлили сухую серию в том евросезоне до шести встреч. С тех пор в 42 матчах Лиги чемпионов они ни разу не сыграли на ноль. Акинфеев защищал ворота ЦСКА в 39 из этих 42 матчей. 

«Поначалу было обидно, конечно, но сейчас я безразлично отношусь к этим издевкам. Люди ведь на самом деле не меня унижают своими словами, а сами себя. В той же Европе никто не считает такие серии, не злорадствует. А у нас болельщикам приятно писать гадости. Ну, дай бог им здоровья. Пусть хоть 100 матчей в Лиге чемпионов я буду пропускать! Это в любом случае мое дело, - цитирует Акинфеева официальный сайт УЕФА. 

Напомним, что 18 октября ЦСКА дома сыграет с «Монако». После двух матчей армейцы занимают последнее место в группе Е, набрав только одно очко. 

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