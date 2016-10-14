Кузнецова вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине.
В четвертьфинале россиянка одержала победу над японкой Наоми Осакой - 2:6, 6:4, 7:6 (7:3).
За выход в финал Кузнецова поспорит с американкой Элисон Риске.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Светлана Кузнецова (Россия) - Наоми Осака (Япония) - 2:6, 6:4, 7:6 (7:3)
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