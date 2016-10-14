Сергей Куликов: Расширение ЧМ по футболу - шанс для команд уровня Монголии

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал ситуацию с возможным увеличением числа команд-участниц в финальной части чемпионата мира.

- Над этой идеей должна работать аналитическая группа, надо провести большой анализ и, если он будет приемлем для всех национальных федераций, тогда надо приступать к действию. Понятно, что это будет шанс для команд уровня условной Монголии, которые никогда не имели возможности в силу своей квалификации и уровня футболистов попасть в финальную часть. Эти страны мечтают попасть на мировое первенство десятилетиями, болельщики этих стран приедут на матчи, - цитирует Куликова ТАСС.

Напомним, в четверг президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал журналистам, что совет ФИФА позитивно воспринял саму идею о расширении числа участников чемпионата мира.

Добавим, президент ФИФА ранее заявлял, что в 2026 году в чемпионате мира должно участвовать 40 или 48 команд.

Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. Ранее он занимал должность генерального секретаря УЕФА.