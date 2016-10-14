The Imperial одержала победу на Elements Cup #2
Датский коллектив стал The Imperial стал чемпионом второго сезона турнира Elements Cup по Dota 2.
В финальном матче датчане победили российскую пятерку из Prodota Gaming со счётом 3:0. The Imperial заработали 12 000 долларов, а Prodota Gaming увезет 5 500 долларов. Бронзовым призерам, команде Elements Pro Gaming, досталось 2 500 долларов.
Организаторы анонсировали третий сезон Elements Cup, который запланирован на зиму 2016-2017 года.
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