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Борис Игнатьев: Из-за расширения чемпионат мира потеряет в зрелищности

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном увеличении числа команд-участниц в финальной части чемпионата мира.

- На мой взгляд, людей, которые предлагают увеличить количество команд, интересует больше финансовая составляющая. Чем больше команд, тем больше болельщиков и больше можно заработать. С точки зрения спортивной составляющей идет разжижение турнира, мы уже были свидетелями таких игр, которые не представляют интереса для зрителей. Нынешний формат соревнований - объективен.

В Европе более-менее равные команды. В мировом футболе же попадаются сборные иного калибра, высокое качество спортивной борьбы ожидать там сложно. С позиции только развития футбола с привлечением стран, которые никогда не попадут в финальный турнир сейчас, возможно, есть резон. Но с точки зрения зрелищности на чемпионате мира мы многое потеряем, - цитирует Игнатьева ТАСС.

Напомним, в четверг президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал журналистам, что совет ФИФА позитивно воспринял саму идею о расширении числа участников чемпионата мира.

Добавим, что президент ФИФА заявлял, что в 2026 году в чемпионате мира должно участвовать 40 или 48 команд.

Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. Ранее он занимал должность генерального секретаря УЕФА.
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