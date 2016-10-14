Понтус Вернблум: Считаю Акинфеева одним из величайших вратарей в истории российского футбола

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал антирекорд вратаря Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

- Не каждому вратарю доводится сыграть столько матчей в Лиге чемпионов. Считаю Игоря одним из величайших вратарей в истории российского футбола. А то, что он пропускает в турнире так много, это вина всей команды, - цитирует Вернблума официальный сайт УЕФА.

Первого ноября 2006 года армейцы разошлись в Лондоне миром с «Арсеналом» (0:0) и продлили сухую серию в том евросезоне до шести встреч. С тех пор в 42 матчах Лиги чемпионов они ни разу не сыграли на ноль. Акинфеев защищал ворота ЦСКА в 39 из этих 42 матчей.