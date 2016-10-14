Геннадий Величкин: Скорей всего, Вольски выбыл до конца сезона

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о сроках восстановления польского форварда команды Войтека Вольски.

- Господь Бог может знать, когда Вольски вернется. Состояние у него не очень хорошее, он находится в реанимации. У него ушиб спинного мозга и перелом четвертого и седьмого позвонков. Состояние более-менее удовлетворительное. Мы приложим все силы, и он сказал, что готов будет помочь команде в плей-офф. Будем надеяться. Дата его выхода пока неопределенная. Скорей всего, он выбыл до конца сезона. Будем ли мы искать ему замену? Это не самый главный вопрос. Сейчас надо сделать все, чтобы парня вытащить. Я думаю, что все будет нормально. Надеюсь, что еще будет играть, — цитирует Величкина «Чемпионат».

Напомним, нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольски находится в реанимации.

Во вчерашней игре с «Барысом», в попытке выбить шайбу, нападающий «Магнитки» неудачно врезался в борт. Сразу после столкновения Вольски был доставлен в больницу.



