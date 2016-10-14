Георгий Щенников: «Уфа» здорово играет против лидеров

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от матча десятого тура с «Уфой».

- Уфимцы здорово играют против лидеров, это сразу бросается в глаза. Ничьи с «Зенитом» и «Краснодаром», гостевые победы над «Локомотивом» и «Спартаком»… Очень рад, что все это происходит при самом непосредственном участии «наших» - Виктора Михайловича Ганчаренко и Вити Васина , - цитирует Щенникова твиттер ЦСКА.

Напомним, что матч ЦСКА - «Уфа» состоится сегодня в 19:30 мск. Красно-синие с 18 очками идут на третьем месте в чемпионате, уфимцы с 12 очками - на девятом.