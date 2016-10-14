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Леонид Слуцкий: Голы, пропущенные Акинфеевым, - последнее, что нас волнует

Елена Корсунская
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал антирекорд вратаря Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

- Голы, пропущенные Акинфеевым, - последнее, что нас волнует. Даже если мы выиграем со счетом 10:9, это нас устроит, - цитирует Слуцкого официальный сайт УЕФА.

Первого ноября 2006 года армейцы разошлись в Лондоне миром с «Арсеналом» (0:0) и продлили сухую серию в том евросезоне до шести встреч. С тех пор в 42 матчах Лиги чемпионов они ни разу не сыграли на ноль. Акинфеев защищал ворота ЦСКА в 39 из этих 42 матчей.  

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