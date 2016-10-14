Дмитрий Губерниев: В сборной Норвегии есть персонажи, заслуживающие тщательного анализа

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировала информацию о применении олимпийской чемпионкой норвежки Тереза Йохауг запрещенных препаратов.

- Трезвыми честными глазами посмотреть на замечательную сборную команду Норвегии по лыжным гонкам. Мне кажется, что там есть персонажи, заслуживающие более глубокого и тщательного анализа. Это, в частности и упомянутые мной Мартин Сундбю и Тереза Йохауг. Большей конктретики я дать не могу, я же не WADA, - цитирует Губерниева информационное агентство НСН.

Напомним, в организме Терезы Йохауг обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам спортсменки - препарат попал в ее организм с кремом для лечения губ.

Йохауг - семикратная чемпионка мира. Она выиграла золото в эстафете 4х5 на Олимпиаде в Ванкувере, в активе лыжницы серебро и бронза Игр-2014 в Сочи.