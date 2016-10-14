Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Питтсбург3 : 2 БВашингтон
Хоккей  Локомотив- : -Медвешчак
Футбол  Тулуза- : -Монако
Баскетбол  УНИКС- : -Барселона
Футбол  ЦСКА- : -Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Губерниев: В сборной Норвегии есть персонажи, заслуживающие тщательного анализа

Андрей Ефимов
Источник:  НСНКомментарии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировала информацию о применении олимпийской чемпионкой норвежки Тереза Йохауг запрещенных препаратов.

- Трезвыми честными глазами посмотреть на замечательную сборную команду Норвегии по лыжным гонкам. Мне кажется, что там есть персонажи, заслуживающие более глубокого и тщательного анализа. Это, в частности и упомянутые мной Мартин Сундбю и Тереза Йохауг. Большей конктретики я дать не могу, я же не WADA, - цитирует Губерниева информационное агентство НСН.

Напомним, в организме Терезы Йохауг обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам спортсменки - препарат попал в ее организм с кремом для лечения губ. 

Йохауг - семикратная чемпионка мира. Она выиграла золото в эстафете 4х5 на Олимпиаде в Ванкувере, в активе лыжницы серебро и бронза Игр-2014 в Сочи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гендиректор WADA: Не считаю выполнимым предложение Владимира Путина, каждый спортсмен имеет право на лечениеГенеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли оценил миры, которые были приняты в России после ряда скандалов с применением запрещенных препаратов известными спортсменами.Елена Вяльбе: Йохауг только хотела вылечить губы, но список запрещенных препаратов очень длинныйПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала информацию о положительной допинг пробе норвежки Терезы Йохауг.Леонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеЛеонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеПочетный президент ОКР в интервью «Советскому спорту» комментирует актуальные проблемы российского спорта.Олимпийская чемпионка Йохауг попалась на допингеОлимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг была уличена в употреблении допинга, сообщает норвежский портал wtop.com.МОК лишил Лысенко золотой медали на Олимпиаде-2012Международный олимпийски комитет принял решение аннулировать результаты российской метательницы молота Татьяны Лысенко на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.Владимир Путин: Нужно выделить спортсменов с хроническими заболеваниями в отдельную категориюПрезидент РФ Владимир Путин поделился своим мнением о проблеме допинга в спорте. Также он предположил, что спортсмены с хроническими заболеваниями должны соревноваться отдельно от остальных.Владимир Путин: Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить чистоту спортаПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что система борьбы с допингом в мировом спорте должна быть абсолютно открытой для общественности.Аркадий Дворкович: Закон об уголовной ответственности за допинг будет принят в ближайшее времяЗаместитель председателя правительства Аркадий Дворкович заявил, что в ближайшее время будут приняты законы, предусматривающие уголовную ответственность за применение и распространение допинга.Светлана Кузнецова: Не могу принять лекарство от простуды, потому что там могут быть запрещенные компонентыРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась рассказала об ограничениях для спортсменов на прием лекарств. Она сказала, что ее коллегам на Западе проще добиться разрешения на прием препаратов в терапевтических целях.Светлана Кузнецова: Милдронат запретили, потому что у нас не было человека, который бы за нас похлопоталРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась своим мнением о запрете для спортсменов употреблять милдронат (мельдоний). Она считает, что российские чиновники в данном случае не защитили интересы атлетов и не смогли добиться его легализации.Михаил Дегтярев: Уголовная ответственность за допинг будет принята Госдумой в осеннюю сессиюПредседатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что законы, предусматривающие уголовную ответственность за применение и распространение допинга, будут приняты во время осенней сессии Госдумы РФ.Футбольная ассоциация Финляндии: Информация о том, что Еременко провалил допинг-тест, – просто спекуляцияФутбольная ассоциация Финляндии (SPL) не подтвердила и не опровергла информацию финских СМИ о том, что причиной временного отстранения полузащитника ЦСКА Романа Еременко стал положительный результат допинг-теста.Ирина Моличева дисквалифицирована на 2 года за применение допингаДисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение о дисквалификации велогонщицы Ирины Моличевой на два года за нарушение антидопинговых правил.Питер Фьюри: Тайсона можно лишить чемпионских поясов, потом он заберет их обратноПитер Фьюри, дядя и тренер чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри, допускает, что его подопечный может быть лишен своих регалий.Александр Жуков: Когда тяжелобольные спортсмены выигрывают у здоровых - это как-то странноГлава ОКР Александр Жуков на олимпийском саммите в Лозанне предложил сделать информацию о выдаче спортсменам терапевтических исключений полностью открытой.Виталий Смирнов: Я сторонник того, чтобы ввести уголовное наказание за распространение допингаГлава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что поддерживает ужесточение наказания за распространение допинга.WADA: Больше контроля и больше ответственности. Что изменится в работе агентстваWADA: Больше контроля и больше ответственности. Что изменится в работе агентстваНа V Олимпийском саммите МОК обсудили возможные перемены в структуре и работы WADA.Томас Бах: Новый орган, отвечающий за тесты на допинг, нужно создать до Олимпиады-2018Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал инициативу о создании нового независимого органа, отвечающего за тестирование спортсменов на запрещенные препараты. Он подчеркнул, что эта инстанция должна быть создана до начала зимней Олимпиады-2018 в Пхенчане (Южная Корея).WADA получит больше власти над национальными антидопинговыми федерациямиВсемирное антидопинговое агентство (WADA) будет иметь больше полномочий в работе с национальными антидопинговыми федерациями. Об этом сообщается в пресс-релизе МОК.Полный доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте будет опубликован в конце октябряПолная версия доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена будет опубликован до конца октября.

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниеввсе новости
Тереза Йохауг
Тереза Йохаугвсе новости
Допинг
Допинг

Cпецпредложение